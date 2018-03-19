Отравление Скрипаля: токсическое вещество проанализируют международные эксперты

Понедельник, 19 марта 2018, 09:30

В Британию прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщает BBC, для этого команда ОЗХО посетит военную исследовательскую базу в Портон-Дауни в Уилтшире.

Делегация ОЗХО также встретится со старшими британскими детективами. Великобритания пригласила экспертов для проведения независимой оценки используемого вещества.

Результаты анализа станут известны минимум за две недели.

Ранее в британском правительстве заявили, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в прошлом разрабатывала Россия. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинения в создании "Новичка" и причастность к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение ядовитого вещества.