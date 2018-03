Джонсон: возражения России в деле Скрипаля все абсурднее

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия находит все более абсурдные возражения по делу отравления бывшего шпиона Скрипаля.

Об этом он заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали" Новичок ". В другой раз, что долали "Новичок", но все его запасы были уничтожены. Еще в другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали в Чехию, Швецию, Словакию, США или даже Великобританию", - заявил Джонсон.

"Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая русская стратегия скрыть иглу правды в стоге лжи и затмения", - добавил британский министр.

В своем Twitter Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров", - написал он.

Discussing the Salisbury incident this morning European colleagues and Ukrainian FM @PavloKlimkin. Very strong support from our allies, friends, and partners for UK response pic.twitter.com/7C8quvXkIz