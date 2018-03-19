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Скотланд-Ярд не нашел связи между убийством соратника Березовского и отравлением экс-шпиона

Понедельник, 19 марта 2018, 15:00
Версия для печати Комментарии

Скотланд-Ярд не нашел признаков наличия связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил глава контртеррористического командования полиции Лондона Кларк Джаретт, сообщает Sky News.

"Я должен подчеркнуть, что в ходе расследования не было обнаружено ничего, что позволило бы говорить о какой-либо связи с попыткой убийства в Солсбери", - сказал он.

По словам Джаретта, расследование убийства продолжается, полиция выслушала ряд свидетельств и изучает более 400 вещественных доказательств.

"Мы не обнаружили на данный момент никаких признаков насильственного проникновения, но судмедэксперты продолжают работать в доме Глушкова", - заявил он.

При этом полиция призвала граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию.

Напомним, критика Путина и бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского 13 марта нашли мертвым в собственном доме на юге британской столицы.

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

Однако накануне стало известно, что полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.

Британские СМИ сообщают, что по версии следователей, российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

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