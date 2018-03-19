Климкин говорит, что не призывал ввести санкции против экс-канцлера Шредера

Понедельник, 19 марта 2018, 18:04

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что не предлагал вводить санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - написал он.

Хочу внести ясність: я не пропонував застосовувати санкції щодо таких осіб, як Герхард Шредер. Хоча бути пильними потрібно - щоб Росія не просувала свої небезпечні проекти в Європі. Зрештою, ми всі разом почали дискусію :))) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 березня 2018 р.

Ранее сообщалось, что в комментарии немецкому изданию Bild глава МИД Украины Павел Климкин заявил: "Важно, чтобы были санкции против тех, кто продвигает проекты Путина за границей... Герхард Шредер является важнейшим лоббистом Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, как ЕС может здесь действовать".

В правительстве Германии отвергли идею о том, что против бывшего канцлера страны Герхарда Шредера надо ввести санкции за его связи с российским бизнесом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как известно, Шредер, будучи канцлером Германии, был близок с Путиным и присоединился к российско-германскому газовому проекта вскоре после того, как ушел со службы в 2005 году.

В прошлом году он был назначен председателем совета директоров компании "Роснефть", что вызвало критику со стороны канцлера Ангелы Меркель.

Шредер неоднократно выступал с критикой санкций против России, введенных Западом.