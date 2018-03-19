ЕС поддерживает выполнение Минска и проведения реформ в Украине - Могерини

Понедельник, 19 марта 2018, 19:27

Среди стран-членов Евросоюза существует единство относительно поддержки полного выполнения Минских договоренностей и процесса реформ в Украине.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини по завершению заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, на котором обсуждался украинский вопрос.

Могерини рассказала, что министры на заседании в Брюсселе обсудили два вопроса относительно Украины.

"Прежде всего, это касается нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и нашей полной приверженности поддержке и помощи в полном выполнении Минских договоренностей. Второе, но не менее важное, это наша поддержка процесса реформ в Украине", - сказала она.

Ранее Могерини заявляла, что Европейский Союз не признает проведения выборов президента Российской Федерацией на Крымском полуострове.