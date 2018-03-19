Полиция Британии: расследование отравления в Солсбери может занять месяцы

Понедельник, 19 марта 2018, 20:49

Расследование дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, скорее всего, продлится несколько месяцев.

Об этом заявила полиция Великобритании, сообщает Reuters.

"Это одно из крупнейших и самых тяжелых расследований, которые проводило британское управление по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

Контртеррористическое подразделение привлекалось к расследованию пяти главных нападений в Британии в прошлом году. "Следствие, скорее всего, займет много месяцев", - отметили в полиции.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления в Солсбери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Россия отрицает обвинение в создании "Новичка" и причастности к отравлению Скрипаля. Более того, Москва намекает на британское происхождение отравляющего вещества.