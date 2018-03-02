Посольство Украины возмущено провокациями патриарха РФ Кирилла в Болгарии

Пятница, 02 марта 2018, 19:58

Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха Русской православной церкви Кирилла в эфире болгарского национального телевидения.

Об этом говорится в заявлении украинского Посольства в Республике Болгария.

"Утверждение патриарха о „гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - заявили дипломаты относительно высказываний Кирилла в программе „Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта.

Посольство Украины также выразило сожаление в связи с тем, что "Болгарское национальное телевидение было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

"Международное демократическое сообщество не имеет никаких сомнений, что оккупацию части Донбасса было инициировано и осуществлено исключительно РФ, которая активно поощряет и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков оружием, кадровыми военными без опознавательных знаков, военной техникой, „гуманитарными конвоями", которые имеют негуманитарное назначение и наполнение.

Следовательно, продолжающееся кровопролитие на Востоке Украины можно остановить только одним путем – прекращением агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций", - говорится в заявлении.

Отметим, что 1 января 2018 года Болгария, которая обещала снять санкции с РФ, впервые после вступления в ЕС переняла председательство в Совете Евросоюза.

Осенью премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявлял, что во время председательства в Совете ЕС его страна намерена добиваться отмены санкций против России. Вместе с тем, никаких действий за этим обещанием не последовало, Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление санкций.