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Джонсон: Путин не может дистанцироваться от отравления Скрипаля

Вторник, 20 марта 2018, 08:50
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипача указывают на ответственность российского государства, а потому Владимир Путин, возглавляющий РФ, не может дистанцироваться в этом деле.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW, отвечая на вопрос журналистки об основаниях считать, что именно Путин дал указание отравить экс-разведчика.

"Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, поэтому думаю, он не может дистанцироваться", - заявил Джонсон.

Он также отметил, что Сергей Скрипаль был идентифицирован россиянами как цель атаки. "Владимир Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", - отметил министр.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

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