Британские дипломаты, высылаемые из Москвы, покинут РФ до конца недели

Вторник, 20 марта 2018, 09:12

Британские дипломаты, которых высылают из Москвы в ответ на аналогичный шаг Лондона, покинут РФ до конца недели.

Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве, передает ТАСС.

"Все [высылаемые] британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинут Россию до конца недели, - информировали в посольстве. - Некоторые по своему желанию могут уехать раньше".



Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

После этого в МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Как известно, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".