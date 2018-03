G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров

Группа стран "Большой семерки" заявила о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину отменить их в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в Группе послов стран "Большой семерки".

"Требования по е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - отмечается в сообщении.

(1/2) E-declaration requirements for anti-corruption activists and international SOE supervisory board members are not consistent with Ukraine’s international obligations and best practices, negatively affect international assistance and obstruct the fight against corruption.

"Группа стран "Большой семерки" решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - говорится в сообщении.

(2/2) G7 firmly stands behind the recommendations of the Venice Commission to cancel the requirements and looks forward to a legislative solution that implements these recommendations or postpones application of the law by April 1.