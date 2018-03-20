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G7 поддержала рекомендации Венецианской комиссии отменить е-декларации для антикоррупционеров

Вторник, 20 марта 2018, 10:48
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Группа стран "Большой семерки" заявила о несоответствии требований е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину отменить их в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в Группе послов стран "Большой семерки".

"Требования по е-декларирования для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов государственных компаний не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, негативно влияют на международную помощь и препятствуют борьбе с коррупцией", - отмечается в сообщении.

"Группа стран "Большой семерки" решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 года парламент приравнял антикоррупционных активистов к представителям власти и обязал их подавать "декларации лиц, уполномоченных на осуществление полномочий государства".

Еврокомиссия призвала немедленно отменить е-декларирование, против него высказались США, Совет Европы, ряд стран-партнеров.

Порошенко неоднократно обещал партнерам, что он подаст проект об отмене этой нормы. Звучали также сроки - после встречи президента с комиссаром Йоганнесом Ханом последний заявил, что изменения должны быть приняты уже к июлю 2017 года.

В июле Порошенко действительно зарегистрировал два законопроекта, которые отменяют е-декларирование для активистов, но при этом добавляют в законодательство требования о дополнительном отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

На прошлой неделе Венецианская комиссия раскритиковала законопроекты, которые содержат требования финансовой отчетности и раскрытия информации для антикоррупционных активистов.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": "Месть до Венеции доведет: Порошенко и ВР создают новую проблему в отношениях с Европой".

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