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МИД о последних венгерских заявлениях: манипуляция и зарабатывание голосов

Вторник, 20 марта 2018, 11:05
Версия для печати Комментарии

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар прокомментировал последние заявления Венгрии, заявив, что "желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику".

Об этом Боднар написал в своем Twitter.

Комментируя протест Будапешта против размещения в Берегове батальона украинских военных, Боднар отметил, что "своими заявлениями Венгрия играет на руку России".

"Между тем, в обход санкций ЕС и НАТО, венгерское Минобороны сотрудничает с Россией в военно-технической сфере, примером чему являются контракты на ремонт и приобретение военных вертолетов", - отметил замминистра.

Боднар отметил, что требование Венгрии отложить реализацию закона "Об образовании" до 2023 года является манипулятивным, поскольку правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года.

Дипломат также отметил, что есть четкие указания Венецианской комиссии, указывающие, каким образом следует усовершенствовать реализацию закона.

"Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - резюмировал Боднар.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, участие в которой должен принять президент Петр Порошенко, если Украина не выполнит требования Будапешта.

Сийярто также выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегове. Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

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