Украина подписала соглашение о безвизе с Катаром – Климкин

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.
"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил дипломат.
Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 березня 2018 р.
14 марта Кабинет министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.
Напомним, ранее в МИД рассказали, с какими странами безвиз возможен еще в этом году.