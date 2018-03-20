Украина подписала соглашение о безвизе с Катаром – Климкин

Вторник, 20 марта 2018, 13:01

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", - сообщил дипломат.

Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 березня 2018 р.

14 марта Кабинет министров одобрил проект соглашения с Катаром о взаимной отмене визовых режимов.

Напомним, ранее в МИД рассказали, с какими странами безвиз возможен еще в этом году.