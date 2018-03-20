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Россиянка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки, сдалась в Греции

Вторник, 20 марта 2018, 16:06
Версия для печати Комментарии

Бывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат - жене премьер-министра Мальты Джозефа Мускат.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 млн от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая покинула Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова добровольно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там всего три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

"Опасность реальна", - написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавляла делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с верховенством права.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

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