Россиянка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки, сдалась в Греции

Бывшая сотрудница банка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, сдалась греческой полиции и была арестована по требованию Мальты.

Об этом сообщает The Times of Malta.

Бывшая сотрудница банка "Pilatus" Мария Ефимова была источником информации о том, что панамская компания Egrant принадлежала Мишель Мускат - жене премьер-министра Мальты Джозефа Мускат.

Убитая журналистка опубликовала счета, переданные Ефимовой, в которых содержались детали о том, что Egrant получила $1 млн от правящей семьи Азербайджана. Это история привела к серьезному политическому скандалу на Мальте.

Ефимова также предоставила доказательства по делу об оффшорах в комитете Европейского парламента.

Мальтийские прокуроры выдали европейский ордер на арест Ефимовой, которая покинула Мальту в прошлом году и уехала с семьей в Грецию. Прокуратура подозревает ее в завладении средствами.

По данным издания, Ефимова добровольно сдалась полиции. Также сообщается, что она приезжала в Афины, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России. Уголовную жалобу против нее подал банк "Pilatus", Ефимова проработала там всего три месяца в 2016 году.

Греческая полиция подтвердила задержание Ефимовой.

Евродепутат из Португалии Ана Гомеш призвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса обеспечить защиту Ефимовой и ее семьи.

"Опасность реальна", - написала Гомеш, которая в январе прошлого года возглавляла делегацию Европарламента на Мальте и изучала ситуацию с верховенством права.

Leading #EP #RuleOfLaw mission to #Malta, following #PanamaPapers and assassination of #DaphneCaruanaGalizia, I ask @tsipras_eu to ensure police protection to Russian whistleblower Maria Efimova & her family. Danger is real. https://t.co/xlI0cfAJC9