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Чехия вызвала посла РФ из-за заявлений Захаровой об отравлении в Солсбери

Вторник, 20 марта 2018, 16:42
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Чехии вызывает посла РФ в связи с заявлением Москвы о возможном чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

"На завтра посол РФ в Чехии Александр Зимовский вызван в МИД, чтобы разъяснить ложные заявления российской стороны, которая утверждает, что вещество "Новичок", использованное при нападении в британском Солсбери, могла быть из Чехии", - говорится в сообщении.

Ранее из-за подобных заявлений Москвы российского посла вызвали в МИД Швеции.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества "Новичок". По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике.

Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Россия отрицает обвинения в создании "Новичкам" и причастности к отравлению Скрипаля.

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