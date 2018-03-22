Правительство Нидерландов направило в парламент законопрект по делу MH17

Четверг, 22 марта 2018, 08:24

Правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который расчищает путь к судебному преследованию любых подозреваемых, выявленных в ходе расследования по делу сбитого в Украине рейса MH17 Малайзийских авиалиний в 2014 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Министерство юстиции Нидерландов заявило в среду, что законодательство позволит судить иностранных подозреваемых в Гаагском суде, в частности, с помощью видеосвязи, если подозреваемых невозможно выдать.

В 2016 году международный уголовный суд пришел к выводу, что ракета, которая уничтожила малазийский пассажирский самолет и убила всех 298 человек на борту, была выпущена с контролируемой повстанцами территории Украины с помощью мобильного пускового устройства, котрое вывезли из России и поспешно вернули туда.

17 июля 2014 "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

В сентябре прошлого года министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами этих стран по политической поддержки уголовного преследования.