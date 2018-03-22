В МИД упрекнули Венгрию в имперском мышлении в отношении Украины

Четверг, 22 марта 2018, 09:49

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Венгрию в имперском мышлении в отношении Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямий".

По ее словам, Венгрия осталась недовольной условиями Трианонского договора, заключенного по окончании Первой мировой войны, и "это ей болит".

"Разделение Австро-Венгерской империи. Сто лет. В каком, в следующем году? Это все имперское мышление. Как они были разделены по условиям этого договора, и сколько осталось территории от Венгрии, и где остались венгры? Все это болит", - заявила Зеркаль.

По мнению заместителя министра, Венгрия ведет себя еще хуже в Словакии. "Они настаивают на том, что им также нужна автономия и обучение только на венгерском языке", - отметила она.

Зеркаль убеждена, что поведение Венгрии "причиняет головную боль" не только Украине, но и ЕС.

"На мой взгляд, ЕС уже получил головную боль с венграми. Они, конечно, имеют головную боль и с поляками тоже, и их это очень беспокоит. Потому что это новые страны, которые должны создавать все основные функции правовых государств. А это происходит совсем не так, как планировалось", - отметила Зеркаль.