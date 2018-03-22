В результате взрыва на химическом заводе в Чехии погибли шесть человек

Четверг, 22 марта 2018, 12:37

В Чехии в городе Кралупы-на-Влтаве произошел взрыв на химическом заводе.

Об этом сообщает издание Novinky.

Взрыв в производственной зоне завода произошел около 10:00. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

"Это частная компания. Речь идет о взрыве, не о пожаре. По прибытии первых подразделений спасателей были найдены тела шести погибших и несколько тяжелораненых", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы Центральной Богемии Владимира Керекова.

На месте происшествия работают четыре спасательные команды и вертолет.

Полиция перекрыла дорожное движение в районе завода и утверждает, что угрозы для граждан нет.

Причины взрыва пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи.