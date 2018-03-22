В СМИ появился фейк о нападении польских радикалов на пенсионера на Львовщине

Четверг, 22 марта 2018, 13:08

Ряд украинских СМИ сообщили 22 марта о нападении польских радикалов на пенсионера, который торговал орехами возле рынка в городе Самбор Львовской области.

Однако, как сообщили ZAXID.NET в местном отделе полиции, эта информация не соответствует действительности.

Первоисточником этой информации стал пост администратора в группе "Типичный Самбор" в Facebook. Сообщение было опубликовано около 11:00, но сейчас уже удалено из группы.

Как говорилось в заметке страницы "Типичный Самбор", пожилой мужчина продавал орехи и яблоки, трое поляков хотели что-то у него купить и начали торговаться. Продавец сделал им замечание, началась драка.

"Когда пожилой мужчина в шутку сделал полякам замечания, чтобы они не ругались и не употребляли слово "курва" на украинской территории - один из ребят крикнул лозунг "Львув наш!", после чего все трое набросились с кулаками на дедушку. В течение нескольких секунд летний мужчина упал без сознания на землю. Нападавшие, тем временем, исчезли в неизвестном направлении", - говорилось в публикации.

В заметке также отмечалось, что нападавшие были членами польской неонацистской организации "Фаланга". Как известно, членов этой организации задержали в Польше по подозрению в поджоге союза венгров в Ужгороде.

Как сообщили ZAXID.NET в Самборском отделе полиции, эта информация является фейком. Обнародованные в " Типичном Самборе" фотографии, где видно мужчину, лежащего на земле, касаются инцидента, который произошел еще на прошлой неделе.

По данным полиции, пьяный мужчина споткнулся, ударился о металлические перила и упал. Очевидцы вызвали ему скорую.

После публикации сообщения в Facebook информацию перепечатали несколько украинских СМИ, в основном львовских, в частности, "Форпост", IA ZIK, "Вголос" и Leopolis.news. Большинство СМИ эти сообщения уже или удалили, или исправили.