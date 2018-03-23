Найти
АКТУАЛЬНО

Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера, назначил Джона Болтона

Отравление Скрипаля: ЕС отзывает посла из России для консультаций

Британского полицейского, отравившегося в Солсбери, выписали из больницы

Ватопед вдохновил Додона основать союз по борьбе с мировым материализмом

Латвия утвердила реформу образования: школы нацменьшинств перейдут на госязык

Мэй: российская угроза не уважает границы, отравление в Солсбери это доказало

В зале парламента Нидерландов пытался повеситься мужчина






Евродепутаты упрекнули Юнкера через упущенную возможность напомнить Путину о Крыме

Пятница, 23 марта 2018, 08:45
Версия для печати Комментарии

Группа депутатов Европейского парламента написала критического письмо президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором упрекнули его за отсутствие упоминания аннексии Крыма в письме- поздравлении Путину с победой на выборах.

Текст обращения европейских депутатов в своем Twitter выложил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Мы очень разочарованы упущенной возможностью напомнить российскому лидеру о незаконной оккупации и аннексии Крыма, досадном и неприемлемом акте нарушения международного права, который Европейский Союз не признает и осуждает", - говорится в письме депутатов из группы Друзей европейской Украины..

Парламентарии отмечают, что вообще не принимают этих выборов, поскольку верят, что российский народ заслуживает отношения в соответствии с международно признанными стандартами и нормами.

Евродепутаты также отмечают, что ЕС ожидает от Роси полного уважения территориальной целостности и независимости Украины, а также "вклада РФ в восстановление общеевропейской безопасности и позитивные отношения с ЕС".

Напомним, Юнкер поздравил Владимира Путина с переизбранием, заявив, что позитивные отношения ЕС и РФ являются ключевым фактором для безопасности континента.

"Я всегда заявлял, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией являются ключевыми для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление общеевропейского порядка безопасности", - написал он.

После этого Юнкер попал под шквал критики за "отвратительное" письмо-поздравление Путину.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:34
Премьер Эстонии: многие страны рассуждают о высылке российских дипломатов
09:23
Парламент Каталонии не смог избрать нового главу правительства
09:19
Торговая война на паузе: пошлины США на сталь и алюминий пока не будут действовать для ЕС
08:45
Евродепутаты упрекнули Юнкера через упущенную возможность напомнить Путину о Крыме
08:18
Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера, назначил Джона Болтона
07:57
Отравление Скрипаля: ЕС отзывает посла из России для консультаций
07:42
В ЕС прокомментировали дело Савченко
07:37
Конгресс США одобрил выделение Украине $620,700 миллионов
20:44
Во Франции фейковая "жертва" теракта в Париже получила 4,5 года тюрьмы
20:21
Экс-командир боснийских сербов подал апелляцию на решение трибунала ООН
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финпомощи Украине

Для получения денег Киев должен показать успех реформ. Европейцы согласились не включать в условия свое требование об отмене моратория на экспорт леса-кругляка. Этот спор Киев и Брюссель договорились решать в другом формате...

Катерина Зарембо, Элизабете Визгунова, Центр "Новая Европа"

Партнерство вокруг схожих проблем: аудит украинско-латвийских отношений

Латвия восприняла российскую агрессию против Украины как угрозу для своего существования. Неслучайно нарратив об "Украине, которая ведет войну за ЕС", практически табуированный в некоторых европейских столицах, пользуется популярностью среди лидеров общественного мнения Латвии (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  