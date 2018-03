Евродепутаты упрекнули Юнкера через упущенную возможность напомнить Путину о Крыме

Группа депутатов Европейского парламента написала критического письмо президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором упрекнули его за отсутствие упоминания аннексии Крыма в письме- поздравлении Путину с победой на выборах.

Текст обращения европейских депутатов в своем Twitter выложил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Мы очень разочарованы упущенной возможностью напомнить российскому лидеру о незаконной оккупации и аннексии Крыма, досадном и неприемлемом акте нарушения международного права, который Европейский Союз не признает и осуждает", - говорится в письме депутатов из группы Друзей европейской Украины..

a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj