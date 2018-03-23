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Высланные из РФ британские дипломаты покинули посольство в Москве

Пятница, 23 марта 2018, 11:31
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Высланные из России британские дипломаты в пятницу покинули здание британского посольства в Москве.

Как сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий, три микроавтобуса с дипломатами покинули территорию посольства.

Остальные работники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами. Во дворе было несколько десятков человек.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания утверждает, что оба они были отравлены токсическим военным нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал бессмысленными и вредными только для самих россиян принятые Москвой меры в адрес Лондона.

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