Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юге Франции

Пятница, 23 марта 2018, 13:09

На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете.

Об этом сообщает BFM TV.

По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы.

Полиция начала операцию по освобождению заложников.

Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.

Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркасоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейским, ранив одного из них. Автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.