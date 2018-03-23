Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юге Франции

На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете.
Об этом сообщает BFM TV.
По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы.
Полиция начала операцию по освобождению заложников.
Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.
Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркасоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейским, ранив одного из них. Автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.