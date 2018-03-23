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Захват заложников во Франции: минимум один человек погиб

Пятница, 23 марта 2018, 13:34
Версия для печати Комментарии

Французские СМИ сообщают, что в результате захвата заложников в супермаркете города Треб на юге Франции погиб один или два человека.

Об этом сообщает Le Figaro.

По данным СМИ, которые ссылаются на заявление полиции, мужчина, захвативший людей в супермаркете, мог убить одного или двух заложников. Однако полиция не может окончательно проверить эту информацию.

Однако, как впоследствии сообщило Le Figaro со ссылкой на собственные источники, был убит работник супермаркета.

По данным Bfmtv, внутри магазина на полу лежат двое раненых.

Напомним, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U в городе Треб около 11.15 и захватил заложников. Оттуда были слышны выстрелы.

Мужчина, захвативший заложников в супермаркете города Треб на юге Франции, заявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

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