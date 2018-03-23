Из супермаркета на юге Франции освободили заложников

Пятница, 23 марта 2018, 13:52

Из супермаркета во французском южном городе Треб, где возможный сторонник ИГИЛ в пятницу захватил заложников, освобождены все пленники.

Об этом в эфире французского телеканала BFM TV заявил мэр города Эрик Менасси, информирует Reuters.

По его словам, в здании остается злоумышленник и один офицер полиции. Всех остальных заложников освободили. Об их количестве не сообщается.

По данным издания Le Figaro, преступник вооружен ножом, пистолетом и гранатами.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп описал ситуацию как "очень серьезную". На место отправился министр внутренних дел Жерар Коллон.

По данным французских СМИ, в результате захвата заложников в супермаркете города Треб погибли один или два человека.

Мужчина, захвативший заложников, заявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство". Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа взялся за расследование инцидента.