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Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Пятница, 23 марта 2018, 14:00
Версия для печати Комментарии

Франция выделит 500 тыс. евро на гуманитарные проекты на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает "Інтерфакс-Україна".

"Мы решительно настроены продолжать нашу помощь... Франция приняла решение оказать финансовую помощь двум неправительственным организациям гуманитарного характера, работающим там. Франция выделяет 500 тыс. евро", - сказал Ле Дриан.

Он выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на Донбассе.

"Хочу выразить наше беспокойство ситуацией, которая сохраняет критический характер. Ее жертвами чуть ли не еженедельно становятся люди, которые находятся в заложниках и страдают от невыносимых условий существования", - добавил министр.

По словам Ле Дриана, средства будут выделены на реализацию проектов по обеспечению продовольственной безопасности местного населения, а также на проект по восстановлению школы в Красногоровке Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции г. Попасная Луганской области.

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