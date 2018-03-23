Меркель об отравлении в Солсбери: необходима дополнительная реакция от ЕС

Пятница, 23 марта 2018, 18:43

Государства-члены ЕС будут обсуждать дополнительные меры протии России из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает AFP.

Меркель сообщила, что британский премьер Тереза ​​Мэй поделилась на саммите ЕС "надежными выводами", которые практически не оставляют сомнений в ответственности Москвы за первое со времен Второй мировой войны использование нервно-паралитического вещества в Европе.

"Мы считаем, что результаты уже очень обоснованы, и это никто не поставил под сомнение. Мы согласились - по крайней мере, Германия и Франция - что дополнительные реакции необходимы в дополнение к отзыву посла", - сказала Меркель.

Президент Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что ряд государств-членов ЕС со следующей недели начнут введение дополнительных мер против РФ на национальном уровне.

Арезидент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна вышлет российских офицеров, работающих под дипломатическим прикрытием.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.