В Польше тысячи женщин вновь протестуют против ужесточения закона об абортах

Пятница, 23 марта 2018, 18:56

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Тысячи людей присоединились к акции протеста женщин в Варшаве и других польских городах в пятницу, протестуя против попытки консервативного правительства ввести новые ограничения в отношении абортов.

Об этом сообщает The Associated Press.

В Варшаве протестующие вышли с плакатами: "свободный выбор" и "женщина - человеческое существо", а также скандируя лозунги с требованием свободы принятия решений в отношении деторождения.

Как известно, Польша имеет один из самых строгих законов об абортах в Европе, что допускает их только в случае, если беременность представляет риск для здоровья матери или является результатом изнасилования, инцеста или если плод деформирован.

Как известно, попытка полностью запретить аборты в 2016 году вызвала массовые акции протеста по всей стране - так называемые черные протесты, во время которых женщины были одеты в черное. Тогда митинги заставили правительство отказаться от этого плана.

Сообщается, что новый предложенный закон разрешает аборты в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или когда беременность является следствием изнасилования.

Однако в проекте закона сказано, что запрещаются аборты, если плод безнадежно болен, ослаблен или с синдромом Дауна.

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В Варшаве протестующие пришли к месту встречи влиятельных римо-католических епископов, которые призывают к дальнейшему усилению одного из самых жестких законов об абортах в Европе.

После этого они пошли маршем к парламенту, а позднее начали двигаться к штаб-квартире правящей партии Ярослава Качиньского.

Комиссар по правам человека Совета Европы выразил обеспокоенность относительно планов Польши принять закон под названием "Стоп аборт", отметив, что это будет противоречить обязательствам Варшавы касательно соблюдения международного права в области защиты прав человека.

Отклонить законопроект также требуют комиссар ЕС по правам человека Нилс Мужниекс и эксперты ООН.