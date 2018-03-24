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Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали два десятка человек

Суббота, 24 марта 2018, 11:27
фото, видео
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В Каталонии вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, которые вышли на улицу из-за решения Верховного суда Испании взять под стражу пятерых каталонских сепаратистов.

Как сообщает BBC, в результате столкновений более 20 человек получили ранения, поскольку полиция использовала дубинки, чтобы успокоить демонстрантов.

Организаторы протестов анонсировали акции протеста во всех каталонских муниципалитетах еще до решения суда задержать политиков. Но постановление суда разозлило протестующих.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держали фотографии задержанных политиков и требовали их освобождения.

Сердитая толпа вступила в столкновения со спецназовцами, которые защищали испанские правительственные здания в Барселоне. Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги независимости, а некоторые жгли фотографии судьи Верховного суда и короля Испании Фелипе.

 

Некоторые демонстранты пытались прорваться через полицейские кордоны, полиция в ответ применила силу.

Судья Верховного суда Испании объявил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании.

Решение Верховного суда в Мадриде является серьезным вызовом сегодня для каталонского движения за независимость. Почти все лидеры движения сейчас столкнулись с серьезной правовой борьбой.

В общей сложности 25 сепаратистов обвиняют в мятеже, растрате и других преступлениях. Они отрицают обвинения.

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