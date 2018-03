Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали два десятка человек

В Каталонии вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, которые вышли на улицу из-за решения Верховного суда Испании взять под стражу пятерых каталонских сепаратистов.

Как сообщает BBC, в результате столкновений более 20 человек получили ранения, поскольку полиция использовала дубинки, чтобы успокоить демонстрантов.

Организаторы протестов анонсировали акции протеста во всех каталонских муниципалитетах еще до решения суда задержать политиков. Но постановление суда разозлило протестующих.

На улицы Барселоны вышли тысячи людей, которые держали фотографии задержанных политиков и требовали их освобождения.

🎗 Thousands take to streets across Catalonia to protest against the decision of the judge to send 5 pro-independence leaders.#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/QWpdtjXdEA