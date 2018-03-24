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Злоупотребление данным Facebook: в Лондоне обыскали офис Cambridge Analytica

Суббота, 24 марта 2018, 13:52
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Следователи из британского управления по защите информации (Information Commissioner's Office, ICO) провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном сборе данных пользователей Facebook с целью влияния на выборы в США.

Об этом сообщает Reuters.

Около 20 служащих прибыли в центральные лондонские офисы фирмы в пятницу вечером вскоре после того, как судья Высокого суда предоставил ордер на обыск.

"Теперь нам нужно будет оценить и рассмотреть доказательства, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах и делать какие-либо выводы", - сообщил представитель пресс-службы ICO.

Британский комиссар по защите информации Элизабет Дэнем запросила ордер на обыск Cambridge Analytica после того, как в СМИ появилась информация, что компания незаконно собрала данные 50 млн пользователей Facebook.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Читайте подробнее: "Украинки", российские деньги и Facebook: как британская фирма подтасовывала выборы по всему миру".

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