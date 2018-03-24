В Италии выбрали спикеров двух палат парламента, Сенат впервые возглавила женщина

Сенат Италии в субботу проголосовал за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабетты Казеллати своей головой.
Об этом пишет Reuters.
Одержав победу в третьем раунде голосовании, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.
За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители "Движения пяти звезд".
Кроме того, в четвертом раунде голосования Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.
Выборы спикеров открывают путь к официальным консультациям по формированию правительства, которые, как ожидается, начнутся в начале следующего месяца.
Напомним, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента. Лидером выборов стало популистское "Движение пяти звезд".
И "Лига севера", и антисистемное "Движение 5 звезд" считают, что президент должен попросить именно их представителей сформировать правительство. Переговоры о формировании правительства Италии могут занять недели или месяца.