В Италии выбрали спикеров двух палат парламента, Сенат впервые возглавила женщина

Суббота, 24 марта 2018, 17:02

Сенат Италии в субботу проголосовал за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабетты Казеллати своей головой.

Об этом пишет Reuters.

Одержав победу в третьем раунде голосовании, Казеллати стала первой в истории женщиной во главе итальянского Сената.

За нее голосовали как представители правоцентристской коалиции, так и представители "Движения пяти звезд".

Кроме того, в четвертом раунде голосования Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Выборы спикеров открывают путь к официальным консультациям по формированию правительства, которые, как ожидается, начнутся в начале следующего месяца.

Напомним, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента. Лидером выборов стало популистское "Движение пяти звезд".

И "Лига севера", и антисистемное "Движение 5 звезд" считают, что президент должен попросить именно их представителей сформировать правительство. Переговоры о формировании правительства Италии могут занять недели или месяца.