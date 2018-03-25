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Тысячи хорватов протестовали против ратификации Стамбульской конвенции

Воскресенье, 25 марта 2018, 12:19
Версия для печати Комментарии

Тысячи хорватов вышли на улицы Загреба, чтобы выразить несогласие с европейским соглашением, направленным главным образом на защиту прав женщин, утверждая, что оно угрожает традиционным ценностям.

Об этом сообщает BBC.

Участники акции не согласны с тем, что Стамбульская конвенция легитимизирует однополые браки и предоставляющий больше прав трансгендерам.

В то же время они поддержали борьбу против насилия над женщинами и домашнего насилия.

Активисты, борющиеся за права женщин, провели свою демонстрацию.

Они отмечают, что по данным опросов, две трети хорватов поддерживают ратификацию Стамбульской конвенции.

Ранее хорватское правительство призвало парламент ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии, среди консервативных групп и местной католической церкви.

Напомним, депутаты Европарламента призвали 11 государств-членов ЕС, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принять этот документ.

Как известно, в феврале Словакия выступила против ратификации Стамбульской конвенции, поскольку считает, что она противоречит конституционному определению брака в стране как гетеросексуального союза. Ранее подобное решение озвучила Болгария.

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