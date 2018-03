Трамп выступил за более жесткие меры в борьбе с исламским терроризмом

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости более жестких мер после теракта на юге Франции.

Об этом он написал в Твиттере.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того как поменялся местами с заложницей во время теракта ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Нужны более жесткие меры, особенно на границах", - написал Трамп.

France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders!