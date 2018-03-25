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Трамп выступил за более жесткие меры в борьбе с исламским терроризмом

Воскресенье, 25 марта 2018, 16:13
Версия для печати Комментарии

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости более жестких мер после теракта на юге Франции.

Об этом он написал в Твиттере.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того как поменялся местами с заложницей во время теракта ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Нужны более жесткие меры, особенно на границах", - написал Трамп.

Напомним, 23 марта в результате захвата заложников в супермаркете погибли три человека и еще 16 получили ранения. Нападавший был радикальным исламистом, родом из Марокко, и требовал освободить террориста Салаха Абдеслама, единственного живого подозреваемого в терактах в Париже 2015 года.

Полицейский, который обменял себя на захваченную заложницу в супермаркете, также был ранен и позднее скончался.

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