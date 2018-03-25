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В Турции прошли успешные испытания баллистических ракет

Воскресенье, 25 марта 2018, 16:22
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В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

Ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE), были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.

Тестовые запуски ракет были проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Согласно программе испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета.

GÖKDOĞAN – ракета малого и среднего радиуса действия, тогда ракеты BOZDOĞAN способны поражать цели на больших расстояниях.

Проект разработки ракет GÖKDOĞAN и BOZDOĞAN планируется завершить до 2020 года. После этого начнется серийное производство ракет.

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