Исландия объявила дипломатический бойкот России и чемпионату мира в РФ

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Понедельник, 26 марта 2018, 22:09
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Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровне с представителями РФ.

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует исландское издание Morgunblaðið.

"Все двусторонние встречи с российскими официальними представителями, а также высокопоставленными должностными лицами приостановлены на неопределенный период. В соответствии с этим решением, исландское руководство не будет посещать Россию в рамках Чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом", - сообщило министерство иностранных дел страны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник, отмечает издание.

Российского посла вызвали в МИД, чтобы сообщить о данном  решении.

В то же время, Исландия, в отличие от ряда других государств, не будет объявлять персонами нон грата российских дипломатов.

Подробнее о реакции Запада читайте в статье ЕвроПравды:  "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

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