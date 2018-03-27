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Миссия России при НАТО будет урезана на треть: решение Альянса

Вторник, 27 марта 2018, 16:44
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал решение Североатлантического альянса по поводу совместного ответа РФ на использование военного отравляющего вещества на территории Великобритании.

Об этом он сказал в заявлении для прессы в штаб-квартире НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

НАТО высылает сразу семь дипломатов из российской миссии.

"Сегодня я, по нашему общему решению, отозвал аккредитацию семи дипломатов, а также отказал в заявках на аккредитацию еще трех", - заявил генсек.

По словам Столтенберга, в Альянсе действует ограничение на величину российской миссии: РФ имела право аккредитовать в штаб-квартире до 30 сотрудников. В НАТО решили, что это количество необходимо уменьшить. "Максимальное количество сотрудников миссии РФ сокращено на 10 человек, до 20", - заявил он, отметив, что это также является частью дипломатических санкций против РФ. Стоит отметить, что после аннексии Крыма количество сотрудников миссии РФ при НАТО уже был уменьшен.

Сейчас в постоянном представительстве России при НАТО аккредитовано 14 дипломатов и 6 сотрудников военной миссии с дипломатическим статусом. Должности постпреда и главного военного представителя вакантны. Столтенберг не уточнил, кто именно подпадает под сокращение.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

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