Бельгия высылает одного российского дипломата из-за отравления Скрипаля

Вторник, 27 марта 2018, 20:11

Бельгия приняла решение выслать одного российского дипломата из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом сообщает Lalibre.be со ссылкой на заявление премьер-министра страны Шарля Мишеля.

Согласно сообщению, посол РФ в Бельгии будет проинформирован об этом решении в течение 48 часов.

Российский дипломат, которого высылают из Бельгии, будет иметь 14 дней, чтобы покинуть территорию.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс высылает сразу 7 дипломатов российской миссии.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".