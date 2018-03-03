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Глава МВД Словакии не уйдет в отставку из-за дела об убийстве журналиста

Суббота, 03 марта 2018, 15:12
Версия для печати Комментарии

Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиньяк не планирует подавать в отставку из-за дела об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом он заявил сегодня в эфире словацкого радио, сообщает Aktuality.

Министр заявил, что хочет сосредоточиться на раскрытии дела о двойном убийстве и неоднократно обвинил ведущего в сужении всей трагичности события до политической ответственности.

"Для меня самое главное выяснить, кто и почему", - сказал он.

Министр отказался отвечать на вопрос, как это возможно, что правительство могло работать с людьми, имевшими контакты с фигурантами последнего расследования Куцяка.

"Это говорит лишь о том, что полиция не информирует о своей деятельности. Полиция не действует в политической повестке… Она действует без политиков, чтобы политики не говорили, что надо делать и что не надо", - сказал он.

Как известно, министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Секретарь правительственного совета безопасности Уильям Ясан и помощница премьер-министра Мария Троскова также ушли в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании.

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