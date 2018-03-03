Турецкие самолеты атаковали проправительственные сирийские силы, 36 погибших

Самая популярная версия: убийцы связаны с правительством Фицо и с элитами, наживающимися на распиле европейских средств. Отдельная проблема – недоверие к следствию. За министром внутренних дел тянутся обвинения в махинациях с НДС и коррупционных связях...
Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации на сегодня составляет лишь 13%. Из 862 задач, прописанных в Соглашении, Украина за три года выполнила только 113. С такими темпами Соглашение мы выполним только в 2035 году, то есть с опозданием на 10 лет. Где есть отставание и что нужно изменить в первую очередь? (укр.)