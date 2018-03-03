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Турецкие самолеты атаковали проправительственные сирийские силы, 36 погибших

Суббота, 03 марта 2018, 16:26
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В результате турецких авиаударов в северо-западном сирийском регионе Африн погибли по меньшей мере 36 сирийских бойцов, которые поддерживают местных курдов.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию наблюдателей.
Альянс "Сирийских демократических сил", возглавляемый курдами, заявил, что турецкая авиация нанесла удары по позициям проправительственных сирийских бойцов, но данные о погибших не привел.
Сирийский центр по правам человека заявил, что удары произошли в районе Кафр Янна и были третьим подобным рейдом менее чем за 48 часов.
Сирийское правительство направило в Африн своих бойцов через месяц после начала турецкой операции, после того, как курды обратились за помощью.
Турецкие силы контролируют более 20% анклава после захвата в субботу района Райо северо-западнее Африна. Они также захватили стратегическую гору на северо-востоке анклава.
Африн контролируется курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG), которые Анкара считает "террористическим" продолжением Рабочей партии Курдистана.

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