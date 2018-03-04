Число погибших от взрыва в жилом доме в Познани возросло до четырех человек

Воскресенье, 04 марта 2018, 17:56

В Познани спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами жилого дома, где произошел взрыв газа.

Об этом сообщает Tvn24.pl.

В пожарной службе подтвердили, что в руинах было обнаружено еще одно тело, однако пока спасатели не могут его вытащить.

"Врач подтвердил смерть этого человека. На данный момент мы не можем вытащить ее из-под завалов. Трудно сказать, когда это произойдет", - сказал представитель пожарной службы.

По данным спасателей, в завалах не должно быть больше людей.

Сообщается, что на месте работают 160 пожарных, в том числе три поисково-спасательные группы.

Вероятно, что в понедельник, 5 марта, прокуратура инициирует расследование трагедии.

Напомним, утром 4 марта в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа. Часть четырехэтажного дома обрушилась.