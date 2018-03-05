Вице-премьер объяснила, как Украина планирует изменить формат отношений с НАТО в 2018 году

Понедельник, 05 марта 2018, 18:53

Украина в этом году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства - вступления в Альянс.

Об этом говорится в сообщении на странице офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Украина в этом году может направить письменное сообщение в НАТО об изменениях в законодательстве Украины относительно стратегической цели государства - вступления в Альянс, и это может быть сделано к саммиту НАТО", - сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В правительственном офисе отметили, что это письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.

В частности, речь идет о включении Украины в перечень "aspirant countries", то есть стран, которые стремятся вступления в Альянс. Таких стран перечислено три Босния, Македония и Грузия. Этот статус не дает перспектив членства, он требует лишь одностороннего стремление со стороны "аспиранта", если такая страна расположена в Европе.

Подробнее об этом - в статье Язык ультиматума: как венгерская блокада подрывает отношения Украины с НАТО.