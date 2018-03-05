Найти
АКТУАЛЬНО

Украина будет добиваться зоны свободной торговли с США – Климкин

Литва просит украинские СМИ не верить фейку о признании министром аннексии Крыма

ПАСЕ должна вне очереди сменить президента из-за его поражения на выборах в Италии

Организатор поджога союза венгров – из Приднестровья, действовал по указке ФСБ – Москаль

МИД Польши: Украина отплатила за газ маршем "Львов не для польских панов"

ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева

Климкин о задержанных из-за нападения на союз венгров: "Везде торчат российские уши"






Вице-премьер объяснила, как Украина планирует изменить формат отношений с НАТО в 2018 году

Понедельник, 05 марта 2018, 18:53
Версия для печати Комментарии

Украина в этом году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства - вступления в Альянс.

Об этом говорится в сообщении на странице офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

"Украина в этом году может направить письменное сообщение в НАТО об изменениях в законодательстве Украины относительно стратегической цели государства - вступления в Альянс, и это может быть сделано к саммиту НАТО", - сообщила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В правительственном офисе отметили, что это письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.

В частности, речь идет о включении Украины в перечень "aspirant countries", то есть стран, которые стремятся вступления в Альянс. Таких стран перечислено три Босния, Македония и Грузия. Этот статус не дает перспектив членства, он требует лишь одностороннего стремление со стороны "аспиранта", если такая страна расположена в Европе.

Подробнее об этом - в статье Язык ультиматума: как венгерская блокада подрывает отношения Украины с НАТО.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:47
Лидер правящей партии Италии официально заявил об отставке после провала на выборах
19:22
Макрон требует от РФ конкретных мер для обеспечения гуманитарной паузы в Сирии
18:53
Вице-премьер объяснила, как Украина планирует изменить формат отношений с НАТО в 2018 году
18:32
В результате авиаударов Турции в Сирии погибли 13 мирных жителей
18:19
Финляндия настаивает на сохранении санкций против РФ
18:10
фото
В Нидерландах назначили нового главу МИД
17:47
Климкин: Москва и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Закарпатье
17:34
Турецкий суд отказался освободить греческих военных, случайно перешедших границу
17:15
Украина будет добиваться зоны свободной торговли с США – Климкин
16:58
Берлин призывает к конкретным шагам в закреплении перемирия на Донбассе
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

Сами итальянцы шутят: нас ждет забавный бардак... Выборы принесли немало неожиданностей, но Италия, конечно же, не окажется перед экономическим и институциональным хаосом уже завтра. Хотя в соцсетях уже пишут о "конце Италии"...

Олеся Басараб, Братислава; Сергей Сидоренко

Смесь власти, мафии и денег ЕС: как убийство журналиста взбудоражило Словакию

Самая популярная версия: убийцы связаны с правительством Фицо и с элитами, наживающимися на распиле европейских средств. Отдельная проблема – недоверие к следствию. За министром внутренних дел тянутся обвинения в махинациях с НДС и коррупционных связях...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  