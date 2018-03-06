В Британии пригрозили РФ санкциями, если в отравлении экс-шпиона найдут российский след

Вторник, 06 марта 2018, 15:46

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказано, что за таинственной болезнью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля стоит Москва.

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности.

"Я говорю правительствам по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной", - заявил министр.

По словам Джонсона, Британии "возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России".

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Этот инцидент произошел через восемь лет после убийства бывшего российского агента Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием в лондонском отеле.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки причастности России.

Сергей Скрипаль – отставной офицер военной разведки России. В 2006 году в РФ был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании.