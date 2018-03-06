Найти
АКТУАЛЬНО

В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли

В Британии заподозрили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля

Подрыв офиса союза венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт

США ввели запрет на двусторонние контакты с Польшей в Белом доме – СМИ

В Варшаве отрицают, что США ввели запрет на контакты с Польшей

В Чехии протесты после избрания коммуниста главой комитета надзора за полицией

На пост главы правительства Каталонии предложили арестованного Жорди Санчеса






В Британии пригрозили РФ санкциями, если в отравлении экс-шпиона найдут российский след

Вторник, 06 марта 2018, 15:46
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказано, что за таинственной болезнью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля стоит Москва.

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон отметил, что на данном этапе не хотел бы "ни на кого указывать пальцем", однако добавил, что причастны не уйдут от ответственности.

"Я говорю правительствам по всему миру, что ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной", - заявил министр.

По словам Джонсона, Британии "возможно, снова придется пересмотреть санкционный режим в отношении России".

Напомним, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Этот инцидент произошел через восемь лет после убийства бывшего российского агента Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным полонием в лондонском отеле.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки причастности России.

Сергей Скрипаль – отставной офицер военной разведки России. В 2006 году в РФ был осужден на 13 лет за шпионаж в пользу Великобритании.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:03
Двух подозреваемых во взрыве в союзе венгров в Ужгороде суд взял под стражу
16:58
В МИД Британии объяснили слова Джонсона о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России
16:55
Трамп увидел "возможный прогресс" в переговорах с КНДР
16:25
Глава МИД Великобритании заявил о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России
16:25
МИД Польши хочет, чтобы Киев отмежевался от антипольского марша во Львове
15:52
В Сирии разбился российский самолет, 32 человека погибли
15:46
В Британии пригрозили РФ санкциями, если в отравлении экс-шпиона найдут российский след
15:42
КНДР готова остановить ядерные испытания, если США сядут за стол переговоров
15:23
фото
Во Флоренции мигранты вышли на "марш гнева" из-за убийства сенегальца
15:22
В Совете Европы взяли на контроль избиение журналистов при разгоне лагеря на Грушевского
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Качка, для Европейской правды

Трамп готовит мировую торговую войну: чем рискует Украина

В дискуссиях о целесообразности тех или иных ограничительных мер идти против аргументов национальной безопасности довольно сложно. Тот, кто говорит, что этими аргументами нельзя злоупотреблять, выглядит априори предателем. Тем более, когда подобную политику берут на вооружение США.

Сергей Сидоренко, Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии

Сами итальянцы шутят: нас ждет забавный бардак... Выборы принесли немало неожиданностей, но Италия, конечно же, не окажется перед экономическим и институциональным хаосом уже завтра. Хотя в соцсетях уже пишут о "конце Италии"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  