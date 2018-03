Германия поднимет на Совете ЕС вопрос нарушения грузинами условий безвиза - СМИ

Германия собирается обсудить на Совете ЕС проблему нарушения гражданами Грузии условий безвизового режима.

Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Германия поднимет вопрос граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации с ЕС на заседании глав МВД в Брюсселе 8 марта. Никакого решения в рамках механизма приостановления безвизового режима приниматься не будет "- написал он.

Germany will raise the issue of nationals from #Georgia violating the visa lib regime when EU home affairs ministers meet in Brussels 8 March. no decision on the suspension mechanism will be taken then. Geo president will be asked about efforts when he is in Brussels 8-10 March