Германия поднимет на Совете ЕС вопрос нарушения грузинами условий безвиза - СМИ

Вторник, 06 марта 2018, 19:07

Германия собирается обсудить на Совете ЕС проблему нарушения гражданами Грузии условий безвизового режима.

Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Германия поднимет вопрос граждан Грузии, которые нарушают условия визовой либерализации с ЕС на заседании глав МВД в Брюсселе 8 марта. Никакого решения в рамках механизма приостановления безвизового режима приниматься не будет "- написал он.

Germany will raise the issue of nationals from #Georgia violating the visa lib regime when EU home affairs ministers meet in Brussels 8 March. no decision on the suspension mechanism will be taken then. Geo president will be asked about efforts when he is in Brussels 8-10 March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 березня 2018 р.

Кроме того, по словам журналиста, президента Грузии во время его визита в Брюссель 8-10 марта попросят принять усилия для борьбы с нарушениями условий безвизового режима.

Напомним, в феврале правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта прошлого года. Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС.

При обсуждении механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность Грузией и Албанией, однако рисков приостановления безвиза с этими странами нет.