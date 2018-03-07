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Разведка MI5 считает Россию причастной к отравлению бывшего шпиона – СМИ

Среда, 07 марта 2018, 08:40
Версия для печати Комментарии

Британская разведка MI5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Полиция и MI5 считают, что начальные факты расследования позволяют говорить о спонсированной государством попытке убийства.

В то же время не исключаются и другие версии - попытка соперников скомпрометировать Россию и режим Путина, а также личные мотивы.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля.

Как известно, бывший российский шпион Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после вероятного отравления неизвестным веществом в Великобритании, где он жил в последние годы.

В Кремле заявили, что не располагают никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

Председатель международного комитета палаты общин Том Тугендхат заявил, что таинственная болезнь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля содержит все признаки причастности России.

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