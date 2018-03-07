Еврокомиссия критикует "агрессивную" налоговую политику семи стран ЕС

Среда, 07 марта 2018, 17:34

Европейская комиссия раскритиковала семь стран-членов ЕС за "агрессивную" налоговую политику, направленную на привлечение многонациональных компаний путем создания "налоговых гаваней".

Об этом сообщает The Associated Press.

Еврокомиссия указала на Бельгию, Кипр, Венгрию, Ирландию, Люксембург, Мальту и Нидерланды, утверждая, что они занимаются налоговой политикой, подрывающей целостность европейского единого рынка.

"Эти практики могут поставить под угрозу справедливость и равные условия деятельности на нашем внутреннем рынке и увеличивают нагрузку на налогоплательщиков ЕС", - сказал еврокомиссар Пьер Московиси.

"Мы должны быть уверены, что справедливое налогообложение становится нормой, как правило, без каких-либо исключений, за пределами и внутри ЕС", - добавил он.

В Европе растет недовольство тем, что некоторые страны использовали свои налоговые режимы для привлечения транснациональных компаний, таких как Apple, Facebook и Google. Беспокойство заключается в том, что компании платят гораздо меньше налогов, чем они должны, в ущерб европейским налогоплательщикам.

ЕС рассматривает варианты усиления налогового режима, по которому компания должна платить налоги там, где получает прибыли, а не там, где расположен ее головной офис.