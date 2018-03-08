Экс-шпион РФ имел контакты с британцем, связанным с "досье" на Трампа - СМИ

Четверг, 08 марта 2018, 14:42

Британское издание The Telegraph сообщает, что консультант по безопасности, который работал для компании, которая подготовила скандальное досье на президента США Дональда Трампа, имел тесные контакты с бывшим шпионом РФ Сергеем Скрипалем.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Консультант, имя которого издание отказывается называть, жил рядом со Скрипалем и знал его в течение некоторого времени.

По данным The Telegraph, Скрипаль переехал в Солсбери в 2010 году, где установил тесные связи с консультантом по безопасности, который работал в компании Кристофера Стила Orbis Business Intelligence Ltd.

Как известно, автором компрометирующего досье на Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом.

Бывший русский шпион Сергей Скрипач и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.