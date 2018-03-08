Найти
АКТУАЛЬНО

Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии

Отравление экс-шпиона РФ: В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей

Посол Венгрии превышает свои полномочия в Украине - Зеркаль

Диалог о возвращении России в ПАСЕ будет вести социалистка из Швейцарии

В МИД говорят "нет" послу Венгрии и шутят про параллельную реальность

Экс-шпиона РФ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом - полиция






Экс-шпион РФ имел контакты с британцем, связанным с "досье" на Трампа - СМИ

Четверг, 08 марта 2018, 14:42
Версия для печати Комментарии

Британское издание The Telegraph сообщает, что консультант по безопасности, который работал для компании, которая подготовила скандальное досье на президента США Дональда Трампа, имел тесные контакты с бывшим шпионом РФ Сергеем Скрипалем.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Консультант, имя которого издание отказывается называть, жил рядом со Скрипалем и знал его в течение некоторого времени.

По данным The Telegraph, Скрипаль переехал в Солсбери в 2010 году, где установил тесные связи с консультантом по безопасности, который работал в компании Кристофера Стила Orbis Business Intelligence Ltd.

Как известно, автором компрометирующего досье на Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом.

Бывший русский шпион Сергей Скрипач и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:58
Климпуш-Цинцадзе посетит штаб-квартиру НАТО 9 марта
17:35
Новым главой МИД Германии может стать нынешний министр юстиции Гайко Маас - СМИ
17:17
Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте
16:49
Православная церковь Сербии меняет название, чтобы "укрепить связь" с Косово
16:24
Дело "Наутилуса": у датского изобретателя обнаружили признаки психопата
15:56
В Дании начался суд над капитаном "Наутилуса" из-за убийства журналистки
15:33
Президент Польши извинился за гонения евреев во времена коммунистического режима
14:42
Экс-шпион РФ имел контакты с британцем, связанным с "досье" на Трампа - СМИ
14:15
Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии
13:46
Отравление экс-шпиона РФ: В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Илия Куса, для Европейской правды

Лебединая песня Меркель: с какими вызовами столкнется новое немецкое правительство

Четвертый срок станет для Меркель последним. Однако канцлеру придется вести страну к реформированию ЕС, выборам в Европарламент в 2019 году, модернизации собственной армии, преодолению последствий миграционного кризиса и попытке осуществить прорыв в вопросе Украины (укр.)

Иван Беленко, для Европейской правды

Путем Зимбабве: Южная Африка голосует за конфискацию земли

Решение парламента Южной Африки грозит стране не только повторением пути Зимбабве. Помимо экономического краха и угрозы голода, это решение может привести к гражданской войне в стране. Ведь среди потомков европейских колонистов все популярнее становится идея создания собственного государства.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  