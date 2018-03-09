Социал-демократы назвали имена своих министров в новом правительстве ФРГ

Пятница, 09 марта 2018, 12:56

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) определились с кандидатами на должности министров в новом коалиционном правительстве.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Временно исполняющий обязанности главы партии Олаф Шольц, как и ожидалось, должен возглавить министерство финансов. Заместителя руководителя фракции СДПГ Губертуса Хайля выдвигают на должность министра труда и социальных дел.

Катарина Барли, которая до недавнего времени возглавляла министерство по делам семьи, должна стать министром юстиции. На должность министра защиты окружающей среды выдвигают генерального секретаря СДПГ в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Свенью Шульце.

Самым молодым министром в новом немецком правительстве должна стать 39-летняя Франциска Гиффей, которая до этого времени была районным бургомистром в Берлине. Ее планируют выдвинуть на должность министра по делам семьи.

Еще накануне, 8 марта, стало известно, что член СДПГ, министр юстиции в предыдущем правительстве Хайко Маас возглавит Министерство иностранных дел вместо другого социал-демократа - Зигмара Габриэля.