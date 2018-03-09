Найти
АКТУАЛЬНО

Суд отказался освободить кандидата на пост главы правительства Каталонии

В Турции осудили 25 журналистов по обвинениям в терроризме

Еврокомиссия официально предложила Украине 1 млрд евро финпомощи

"Европол" впервые возглавит женщина - решение принято 8 марта

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии






Британия отправила военных специалистов в город, где отравили экс-шпиона

Пятница, 09 марта 2018, 16:12
Версия для печати Комментарии

В английском городе Солсбери развернули подразделения военных специалистов, чтобы вывезти потенциально загрязненные объекты после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд посетила Солсбери в пятницу и заявила, что Скрипаль и его дочь находятся в очень серьезном состоянии.

В город были направлены около 180 военнослужащих, в том числе специалистов-химиков, для вывоза машин скорой помощи и других транспортных средств, участвовавших в инциденте, и других объектов.

"Общественность не должна беспокоиться. Помощь военных будет продолжаться при необходимости во время этого расследования", - говорится в заявлении полицейского управления по противодействию терроризму, которое ведет расследование.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом. Оба остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МI5 считает отравлении попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что при попытке убийства было использовано нервно-паралитическое вещество.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:49
Шесть стран ЕС хотят продолжить пограничный контроль на полгода
18:23
ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР
18:06
Суд отказался освободить кандидата на пост главы правительства Каталонии
17:44
Лидер правящей партии Румынии подозревают в отмывании денег в Бразилии
17:17
видео
Суд по делу теракта в Лондоне: обвинение показало видео взрыва в метро
16:46
Подозреваемый в терактах в Париже впервые дал показания в суде
16:12
Британия отправила военных специалистов в город, где отравили экс-шпиона
15:39
В Турции осудили 25 журналистов по обвинениям в терроризме
15:04
Туск: ЕС ждет предложений Британии о границе с Ирландией после Brexit
14:32
Власти Бельгии отрицают исчезновение 10 млрд евро со счетов соратников Каддафи
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Орбан меняет стратегию: партия власти Венгрии столкнулась с проблемой накануне выборов

В избирательную кампанию в Венгрии, где, казалось бы, все уже решено, неожиданно вернулась хоть какая-то интрига. Местные выборы дали четкий сигнал: власть "Фидес" и Виктора Орбана не вечна. В ответ власти снова усиленно заговорили о "врагах Венгрии".

Илия Куса, для Европейской правды

Лебединая песня Меркель: с какими вызовами столкнется новое немецкое правительство

Четвертый срок станет для Меркель последним. Однако канцлеру придется вести страну к реформированию ЕС, выборам в Европарламент в 2019 году, модернизации собственной армии, преодолению последствий миграционного кризиса и попытке осуществить прорыв в вопросе Украины (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  