Британия отправила военных специалистов в город, где отравили экс-шпиона

Пятница, 09 марта 2018, 16:12

В английском городе Солсбери развернули подразделения военных специалистов, чтобы вывезти потенциально загрязненные объекты после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд посетила Солсбери в пятницу и заявила, что Скрипаль и его дочь находятся в очень серьезном состоянии.

В город были направлены около 180 военнослужащих, в том числе специалистов-химиков, для вывоза машин скорой помощи и других транспортных средств, участвовавших в инциденте, и других объектов.

"Общественность не должна беспокоиться. Помощь военных будет продолжаться при необходимости во время этого расследования", - говорится в заявлении полицейского управления по противодействию терроризму, которое ведет расследование.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери.

Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом. Оба остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МI5 считает отравлении попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.

Полиция Британии заявила, что при попытке убийства было использовано нервно-паралитическое вещество.