ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР

Пятница, 09 марта 2018, 18:23

Европейский Союз приветствует готовность президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Готовность президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына на встречу на высшем уровне до мая также является позитивным развитием. Мы ждем результатов этих встреч на высшем уровне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжает полностью поддерживать полную, проверенную и необратимую денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы отметили, что КНДР сообщила о своей приверженности к вступлению в переговорный процесс по вопросам ядерного оружия и воздержанию от тестирования ядерных вооружений или ракет во время этих переговоров - если это будет подтверждено, эти заявления могут создать необходимые условия для урегулирования переговоров", - говорится в заявлении.

Напомним, 9 марта Дональд Трамп написал в Twitter, что планируется встреча с лидером КНДР Ким Че Ыном.