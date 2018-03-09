Найти
АКТУАЛЬНО

Суд отказался освободить кандидата на пост главы правительства Каталонии

В Турции осудили 25 журналистов по обвинениям в терроризме

Еврокомиссия официально предложила Украине 1 млрд евро финпомощи

"Европол" впервые возглавит женщина - решение принято 8 марта

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие

Сийярто уже говорит о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте

Зигмар Габриэль не войдет в состав нового правительства Германии






ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР

Пятница, 09 марта 2018, 18:23
Версия для печати Комментарии

Европейский Союз приветствует готовность президента США Дональда Трампа встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Готовность президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына на встречу на высшем уровне до мая также является позитивным развитием. Мы ждем результатов этих встреч на высшем уровне", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС продолжает полностью поддерживать полную, проверенную и необратимую денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы отметили, что КНДР сообщила о своей приверженности к вступлению в переговорный процесс по вопросам ядерного оружия и воздержанию от тестирования ядерных вооружений или ракет во время этих переговоров - если это будет подтверждено, эти заявления могут создать необходимые условия для урегулирования переговоров", - говорится в заявлении.

Напомним, 9 марта Дональд Трамп написал в Twitter, что планируется встреча с лидером КНДР Ким Че Ыном.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:49
Шесть стран ЕС хотят продолжить пограничный контроль на полгода
18:23
ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР
18:06
Суд отказался освободить кандидата на пост главы правительства Каталонии
17:44
Лидер правящей партии Румынии подозревают в отмывании денег в Бразилии
17:17
видео
Суд по делу теракта в Лондоне: обвинение показало видео взрыва в метро
16:46
Подозреваемый в терактах в Париже впервые дал показания в суде
16:12
Британия отправила военных специалистов в город, где отравили экс-шпиона
15:39
В Турции осудили 25 журналистов по обвинениям в терроризме
15:04
Туск: ЕС ждет предложений Британии о границе с Ирландией после Brexit
14:32
Власти Бельгии отрицают исчезновение 10 млрд евро со счетов соратников Каддафи
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Орбан меняет стратегию: партия власти Венгрии столкнулась с проблемой накануне выборов

В избирательную кампанию в Венгрии, где, казалось бы, все уже решено, неожиданно вернулась хоть какая-то интрига. Местные выборы дали четкий сигнал: власть "Фидес" и Виктора Орбана не вечна. В ответ власти снова усиленно заговорили о "врагах Венгрии".

Илия Куса, для Европейской правды

Лебединая песня Меркель: с какими вызовами столкнется новое немецкое правительство

Четвертый срок станет для Меркель последним. Однако канцлеру придется вести страну к реформированию ЕС, выборам в Европарламент в 2019 году, модернизации собственной армии, преодолению последствий миграционного кризиса и попытке осуществить прорыв в вопросе Украины (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  