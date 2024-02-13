Бізнес та громада обʼєдналися для створення економічного форпосту в Чернігівській області

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4 млн грн податків, 500 додаткових робочих місць та створення факультету харчових технологій. Один із найбільших виробників хлібобулочних виробів глибокої заморозки в Україні, компанія BAKERY FOOD INVESTMENT (BFI), підписала меморандум із громадою міста Остер для розвитку та економічної підтримки регіону. Меморандум передбачає, компанія сплачуватиме податки напряму громаді на розвиток соціальної інфраструктури. Чим важлива співпраця бізнесу та місцевої влади та чому приклад BFI потрібно наслідувати?

BFI: розширення виробництва та вихід на нові ринки

Кожен українець хоч раз у житті куштував продукцію BFI. Раніше компанія виробляла відомі форнетті, але згодом, після зміни власника і повного ребредингу продукції підприємство зосередилось на зміні концепції.

На сьогодні BFI є лідером хлібобулочних виробів глибокої заморозки, а продукція представлена не тільки в Україні, а й Туреччині, США, Румунії, Молдові та інших країнах.

Найважливіше у виробах — відсутність будь-яких хімічних домішок. Річ у тому, що технології глибокої заморозки дозволяють при необхідному температурному режимі зберігати продукцію до року.

Більше того, підприємство на сьогодні має 2 автоматизовані лінії, які засипають, замішують, заморожують у спеціальних камерах та транспортують понад 26 видів різної продукції, яка представлена в кожному супермаркеті країни.

Але будь-яке виробництво не може обійтись без працівників. BFI планує розширення виробництва та збільшення автоматизованих ліній з 2 до 6, відповідно – збільшення робочих місць та податків до місцевого бюджету. Мета – створення унікальної в Україні продукції та підтримка економіки.

Остерський міський голова Леонід Мисливець, керівник компанії BAKERY FOOD INVESTMENT (BFI) Євген Міщенко, директор заводу BFI Артур Курілець

Співпраця бізнесу та влади

Завод BFI знаходиться в Чернігівській області, яка частково була окупована, а потім звільнена після повномасштабного вторгнення. Після деокупації області завод збільшив радіус довозу працівників на роботу з 50 км до 70 км.

Таке рішення пов'язано з кількома факторами. Після деокупації частина населення змінила місце проживання, частина — обирає працювати в столиці, а не лишатися вдома, частина не знає про можливість працювати в хороших умовах та із конкурентною заробітною платою в своєму регіоні.

BFI запланувала велику кампанію, мета якої — познайомити мешканців населених пунктів із підприємством. Проте не просто кампанію, а велике співробітництво з Острозькою міською радою. Саме тому 10 січня був підписаний меморандум BAKERY FOOD INVESTMENT (BFI) з громадою міста Остер щодо об'єднання ресурсів громади та бізнесу.

"Ми започатковуємо нову еру співробітництва бізнесу і влади. Ми розуміємо, як важливо зараз бізнесу підтримувати роботу України, адже ми надаємо робочі місця, платимо податки, ми розвиваємо культуру харчування та будуємо імідж України за кордоном. Звісно, ми прагнемо, щоб наш регіон, мав соціальний та економічний розвиток. Саме тому ми сьогодні направляємо наші податки безпосередньо регіону, де ми працюємо", — власник BFI Олег Міщенко.

Так, меморандум передбачає, що кожного місяця податки BFI будуть направлені напряму на Остерську громаду. В місяць сума податків буде коливатись від 400-700 тис. грн до 6-7 млн грн в залежності від обсягів виробництва.

Передбачається, що кошти будуть направлені на оновлення та розвиток соціальної інфраструктури, зокрема оновлення шкіл, лікарень, будівництво помешкань для молодих сімей, а також створення освітніх програм, культурних осередків, збереження спадщини регіону.

"Ми цінуємо бізнес та готові до співпраці. Це вагомий крок до розвитку громади, адже в такій синергії ми можемо ефективно допомагати один одному. На сьогодні Остерська громада готова в межах своїх компетенцій підтримати виробництво, адже це робочі місця, податки, а, відповідно, розвиток та оновлення регіону", — Остерський міський голова Леонід Мисливець. "Навіть сьогодні у нас є дефіцит кадрів. Після розширення виробництва це питання буде стояти ще гостріше. Тому ми плануємо започатковувати освітні програми та курси для молоді, яка ознайомить їх із можливостями працевлаштування після закінчення навчального закладу", — додав керуючий BFI Євген Міщенко. Остерський міський голова Леонід Мисливець, керівник компанії BAKERY FOOD INVESTMENT (BFI) Євген Міщенко

Підтримка під час війни

Приклад BFI та Остерської громади на сьогодні є надважливим показником модернізації взаємодії влада – бізнес. Це якісне, взаємовигідне партнерство, адже, з однієї сторони, бізнес так чи інакше користується місцевими ресурсами і тому має нести певну соціальну відповідальність. З іншої сторони місцеві громади мають підтримувати розвиток регіонального бізнесу, який заохочуватиме людей залишатися і працювати вдома.

"Співпраця громади з місцевим бізнесом дуже важлива. Будь-яка допомога – держави чи донорів – рано чи пізно закінчиться, а з підприємцями ми постійно працюємо на одній території. Отже і спільні проекти розвитку у нас весь час мають бути. В нашій місцевості, наприклад, дуже розвинута харчова промисловість, і ми намагаємося допомагати тим, хто починає свій бізнес", — Остерський міський голова Леонід Мисливець.

Як додав власник заводу BFI Олег Міщенко, сьогодні в Україні відбувається розвиток не тільки міст-мільйонників, але і регіонів. Для населення це є значним, інколи навіть вирішальним фактором, відмінити трудову міграцію та зосередитись на розвитку вдома.

"Щоб молодь не виїжджала з громади, їй потрібно дати можливість займатися своєю справою. Кейс BFI та Остерської громади простий, але у масштабі країни він буде дуже актуальним", — резюмував Олег Міщенко.

Міщенко Олег Леонідович – український підприємець та бізнесмен, родом із Києва. Навчався в Національному університеті харчових технологій та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Заснував торгівельні мережі для провідних мобільних операторів Київстар, Vodafone, та Lifecell, а також створив мультибрендову мережу fishki.ua і лінійку кав'ярень та пекарень Fishki coffee, Fishki food та DANISH. Керівник BAKERY FOOD INVESTMENT та компанії "Аква Миргород".