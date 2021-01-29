В Англії організаторів масового бою сніжками оштрафували на 10 тис. фунтів

В Англії двоє чоловіків, які організували масовий бій сніжками під час останнього локдауну, були оштрафовані на 10 000 фунтів стерлінгів (понад 11 тисяч євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався в англійському місті Лідс раніше цього місяця, коли країну накрили снігопади.

Поліція Західного Йоркширу заявила, що чоловіки у віці 20 і 23 років піддавали тих, хто брав участь або спостерігав за сніжним боєм, "значним і абсолютно непотрібним ризикам".

За словами представника місцевої поліції, бійка сніжками була "грубим порушенням" коронаправил.

"Ми абсолютно не раді виписувати двом молодим людям такі великі штрафи, але їхні дії заохотили сотні людей бути в безпосередній близькості один від одного", - сказав він.

Раніше один з організаторів бою вже отримав штраф за порушення обмежень щодо змішування домогосподарств.

Поліція відмовилася надавати додаткові подробиці про те, як чоловіки заохочували людей до бою у сніжки.