В Італії в ексчлена мафії конфіскували активи на 40 млн євро

Активи на 40 млн євро конфіскували у італійського бізнесмена, відомого зв’язками з мафією.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це повідомляє італійське агентство DIA - спеціальний орган для боротьби з мафією.

83-річний Джованні Піло, як зазначає DIA, відомий своїм кримінальним минулим і пов’язаний з мафіозною родиною Резуттана.

У 1976-1985 роках він перебував під спеціальним наглядом, а згодом на 7 років потрапив за ґрати за участь у мафіозній організації.

Піло у тому числі брав участь у спекулятивних будівельних проєктах у Палермо. Слідчі вважають, що він незаконно отримав переваги для ведення бізнесу і при цьому теж мав підтримку мафії.

Перевірка походження його активів продемонструвала великі розбіжності між задекларованими доходами та реальними витратами.

У Піло вилучили віллу, 145 різних об’єктів власності, включно із земельними ділянками у Палермо, Римі й Трапані, акції у восьми компаніях та кошти у банку.

Нагадаємо, у січні в Італії почався найбільший за останні 30 років судовий процес над мафією. На лаві підсудних опинилися понад 350 членів впливового клану "Ндрангета", їм висувають загалом понад 400 звинувачень.